Simone Inzaghi pensava finalmente di poter vivere un'estate senza grattacapi e invece, al di là di un rinnovo per la sua posizione che deve ancora essere definito, si ritrova con la questione Calhanoglu che rischia di mandargli di traverso le vacanze. I due, svela, il quotidiano, si erano sentiti prima delle vacanze e il giocatore era sembrato tranquillo e concentrato sugli Europei.

Sta di fatto che dal 2021 in poi Inzaghi non ha mai vissuto un mercato estivo in discesa, sebbene poi i risultati lo abbiano rinfrancato. Già alla prima si è ritrovato senza Eriksen (rimpiazzato proprio da Calhanoglu), Hakimi e poi Lukaku. L'estate successiva ha perso Perisic, ritrovato Lukaku e con le aggiunte di Onana e Mkhitaryan, ma col tiramolla su Skriniar che alla fine portò a non prendere Bremer. Nella stessa estate sfumò anche Dybala, mentre in quella dopo a dire addio furono Onana e Brozovic, oltre a Lukaku: tutto dimenticato con il recente scudetto.