Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Verona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico punterà sul ritorno di De Vrij dal primo minuto e deve risolvere solo due ballottaggi. Il primo riguarda la fascia sinistra (il duello è quello tra Gosens e Perisic), il secondo è in attacco tra Correa e Sanchez.