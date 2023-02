"Scarto minimo e merito totale, in assenza - per un tempo - della controparte". L'analisi di Tuttosport è netta, dopo il derby di ieri sera. Vince l' Inter , con un gol di Martinez , mentre il Milan scivola sempre più in giù e aspetta le gare di oggi per capire dove sarà in graduatoria (deve ancora giocare la Lazio ).

Tante le critiche a Pioli, non solo per il cambio modulo. "Perché, più dell'assetto, conta l'atteggiamento. E quello del Milan è remissivo, in totale attesa dell'avversario", riporta il quotidiano. Elogi, al contrario, per l'Inter. Particolarmente per Lautaro Martinez. "Lui sì tornato a tirato a lucido dal Mondiale qatariota. In nerazzurro si sta prendendo spazi da protagonista, dopo averli vissuti da comprimario con l'Argentina. E, come a Riad, sono nuovamente dolori per il Milan".

Fondamentali in chiave futura anche due rientri. "Brozovic si ripresenta dopo una assenza di quasi tre mesi, mentre Lukaku mette dentro altri preziosi minuti. Dei due proprio il belga sembra il più convincente, per corsa, voglia e fisico. Fino al punto di far distendere Tatarusanu con un destro insidioso deviato in angolo nel recupero".