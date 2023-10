Marcus Thuram ha mostrato di avere il phisique du role per diventare re. Lo scrive oggi Tuttosport, che sottolinea come non poteva che essere lui a decidere la partita del ritorno al Meazza di Lukaku. Una gara che rischiava di diventare una resa dei conti o uno psicodramma e invece (merito di Inzaghi, scrive il quotidiano) l'Inter ha gestito le emozioni da grande squadra passando solo nel finale ma non dando mai l'impressione di poter perdere.

Il successo, avvenuto sotto gli occhi di Lilian Thuram in tribuna, riporta i nerazzurri in vetta. Proprio Marcus ha impressionato con le accelerazioni, la ricerca della profondità e la freddezza sotto porta. A fine partita, anche il chiarimento con Cristante dopo le tensioni per l'esultanza immediatamente successiva al triplice fischio.

Per contro la Roma ha giocato due soli palloni in area avversaria: non accadeva dal 2016. Secondo il quotidiano, una squadra con l'organico dei giallorossi non può faticare a fare due passaggi di fila.