Il trappolone all'Olimpico non è scattato. Anzi: come riporta oggi Tuttosport, l'Inter di ieri sembra tornata parente stretta di quella che un anno fa ha stritolato la concorrenza. Battuta, annichilita un'avversaria che aveva superato due volte il Napoli in pochi giorni e poi vinto in casa dell'Ajax.

La Lazio è stata "sculacciata", è il termine usato dal quotidiano. Un messaggio chiaro alla concorrenza, da parte della naturale favorita del campionato, chirurgica dopo aver consegnato il gioco ai biancocelesti per la prima mezz'ora. Determinante, per sbloccare la gara, la superiorità sulle palle inattive e poi il gioco dei quinti, due debolezze dei padroni di casa punite severamente prima di debordare nella ripresa.