Sono attese un paio di novità nella formazione che domani sera Simone Inzaghi presenterà a San Siro per Inter-Lecce. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico cambierà i due giocatori attivi sulla fascia destra: Pavard e Dumfries sono infatti candidati a prendere i posti di Bisseck e Darmian.

Per il resto nessuna novità, se non la presenza di Zielinski in panchina. Indisponibili soltanto De Vrij e Buchanan.