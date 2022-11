Atalanta-Inter dovrà essere l'occasione, da parte della squadra di Inzaghi per rilanciarsi in trasferta dove i nerazzurri hanno perso contro Lazio, Juventus, Udinese e Milan . "L’ Inter di Inzaghi tra le mura amiche è un rullo compressore. Da quando il tecnico piacentino ha preso in mano la squadra nerazzurra, dunque dall’estate 2021, l’Inter ha disputato - in campionato - 26 partite casalinghe e ha messo insieme 20 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per una media punti a gara di 2.42 (ben 67 i gol fatti e 20 quelli subiti). Solo Psg e Manchester City , nell’Europa che conta, hanno avuto in questo stesso lasso di tempo - agosto 2021/novembre 2022 - un rendimento migliore. Netto il divario pure con le squadre italiane: il Milan ha una media di 2.23, il Napoli di 2.12, la Juventus e la Fiorentina di 2 (tutte le altre sono sotto i 2 punti)".

Al contrario, in trasferta "Inzaghi in sette gare ha raccolto quattro sconfitte e solo tre vittorie, con Lecce, Sassuolo e Fiorentina - due delle quali al 50' della ripresa -, per una media punti a incontro di appena 1.29. Lontanissime le medie delle prime squadre in questa graduatoria (il Psg a 2.75, il Napoli a 2.71, Real e Barcellona a 2.57), ma anche quelle delle altre italiane (Lazio, Atalanta, Roma, Milan e Juventus, tutte sopra l’1.30). Guardando alle formazioni dei primi cinque campionati in Europa che hanno preso parte alla Champions, solo in quattro hanno finora avuto un rendimento in trasferta nei rispettivi campionati peggiori dell’Inter: il Siviglia (1.14), il Bayer Leverkusen (1), il Lipsia (0.86) e clamorosamente il Liverpool (0.83)".