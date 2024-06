"Hakan Calhanoglu è finito nel mirino del Bayern Monaco e l’interesse non avrebbe trovato il centrocampista... insensibile". Apre così la sua edizione odierna Tuttosport, dando eco alla notizia pervenuta dalla Germania, dove attualmente sta andando in scena l'Europeo e dove la Bild ha svelato che i bavaresi avrebbero bussato alla porta dell'ex Milan trovando l'apertura da parte dell'entourage e del giocatore.

Nessuna conferma da casa Inter, dove al contrario ci tengono a far sapere che attualmente non è arrivata richiesta alcuna, né offerta al netto dei due viaggi in terra tedesca del presidente Marotta, viaggi oggi poco poco più sospetti. In Turchia parlano di disponibilità di Calhanoglu a trasferirsi in Baviera, dove gli ex campioni di Germania sono "pronti a mettere sul piatto un contratto da quattro anni a 8 milioni più bonus", due e mezzo in più di quanto guadagna a Milano. "Ovviamente - precisa TS - tutto passa però dall’offerta da recapitare al club nerazzurro. In Turchia parlano di un primo affondo pronto a 50 milioni, una cifra che però non accontenterebbe i nerazzurri". Nonostante i 30 anni, Calhanoglu è considerato in casa Inter quasi un incedibile. "In Turchia - dove parlano anche di un 'no' di Calhanoglu a una proposta araba da 20 milioni l'anno - sono però convinti che un'offerta da 60 milioni da parte del Bayern, potrebbe cambiare tutto".

Offerta che al momento non è ancora arrivata in Viale della Liberazione e che in attesa di capire se realmente arriverà o meno, fa riflettere i campioni d'Italia che, "nonostante l'avvento di Oaktree, vive - anche - di player trading e 60 milioni per un giocatore di 30 anni, arrivato a parametro zero, sarebbero difficili da rifiutare", tenendo chiaramente anche conto della volontà del giocatore.