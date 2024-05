Qual è il progetto di Oaktree per l'Inter? Detto che il club nerazzurro non rischia in alcun modo il fallimento malgrado l'indebitamento abbastanza elevato, in quanto il bilancio è in netto miglioramento da diversi stagioni e non risultano inadempienze verso dipendenti o fornitori, Tuttosport prova ad analizzare le cose che possono cambiare all'interno della società: Oaktree rimane soddisfatta del lavoro fatto dai dirigenti nelle ultime tre stagioni, la fiducia in Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Dario Baccin è alta e si andrà certamente avanti con loro. In più, nel CdA nerazzurro siedono già da tre anni due esponenti del fondo come Carlo Marchetti e Antonello Carassai.

Chiaramente, si andrà avanti anche con l'impostazione dettata da Oaktree nel 2021 per migliorare i conti. Si potrebbe quindi passare ad un'austerity più accentuata, che però non pregiudicherà l'operato sul mercato o i rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolò Barella o Simone Inzaghi. Ma all'orizzonte per l'Inter c'è un compratore come affermato nelle ultime ore? L'idea della Quercia è quella di darsi un orizzonte di 3-5 anni per trovare un acquirente, ma se qualche soggetto interessato arrivasse prima e presentasse un'offerta di almeno 1,2 miliardi di euro, la cessione potrebbe avvenire in tempi più brevi. Ma per il momento, il mercato non appare così caldo. Oaktree vuole migliorare ulteriormente i conti nel prossimo triennio, arrivando al pareggio di bilancio magari già per il 2024-2025, diminuire il debito e approfondire la questione stadio.

