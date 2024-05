"Disperato, ma pure ponderato quel messaggio delle 14.09 con cui Steven Zhang è andato all’attacco come neppure Lautaro nelle sue migliori giocate. L’avversario, o meglio, il bersaglio del presidente dell’Inter è chiaro”: trattasi del fondo Oaktree. Il fondo americano, accusato attraverso le durissime parole pronunciate da Zhang in un comunicato dalle "parole durissime e senza ritorno" che rafforzano l’idea prefiguratasi già qualche giorno fa, ovvero che la partita si sposterà in campo legale.

Dopo le parole di Steven, parole che hanno inevitabilmente gettato luci e ombre sulla vicenda e che hanno alterato gli animi degli interista in festa, in attesa della premiazione scudetto, il fondo di Las Angeles ha scelto attualmente di "non rispondere all’attacco frontale cinese e di aspettare con l’orologio in mano l’ora X: dopodomani potrà escutere il pegno che aveva dato Steven in garanzia del prestito, ovvero le azioni stesse del club" fa sapere la Gazzetta dello Sport che cerca di tracciare un disegno dai vari puntini disseminati qui e lì nelle ultime ore e parla di "parole in canna da almeno ventiquattro ore" ma rimaste nel limbo prima di avere l’ok dei legali e degli advisor di Goldman Sachs.

Nella sua lettera, Steven "non ha mai nominato Pimco", il nuovo fondo con il quale aveva stretto il nuovo accordo, ora bloccato da Oaktree. "Da Suning, ufficiosamente, è arrivata la secca smentita che il nodo fosse la disponibilità dei 380 milioni da restituire a Oaktree, o la natura di questi. Il nodo - ribadisce la Rosea - è la clausola che avrebbe garantito a Oaktree il 20% sulla cifra della cessione, cifra non totale, ma il differenziale tra il valore inizialmente stabilito e il reale prezzo di vendita". Il numero uno dell’Inter non si è ancora arresto, e più che un proclama di passo indietro, secondo il quotidiano milanese dietro le sue parole ci "ci si può leggere un avvertimento a Oaktree: sicuri di riuscire a gestire il club come ho fatto io? Il presidente spera ancora in un colpo di coda entro martedì. Altrimenti sarà battaglia legale. Basterà?".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!