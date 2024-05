L'esterno nerazzurro Tajon Buchanan parla così ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dalla sfida delle 18 contro la Lazio, al termine della quale il club nerazzurro potrà alzare la coppa per il ventesimo Scudetto: "Non ho idea delle emozioni che proverò, quello che ho sperimentato nelle ultime settimane è qualcosa che non avevo mai provato nella mia vita. Le vibrazioni in città sono state bellissime, noi vogliamo continuare a vincere e poi festeggiare ancora stasera, abbiamo una partita da portare a casa e quindi prima pensiamo a questo".

Ti aspettavi di ricevere così tanto amore da subito?

"Non me l'aspettavo, non avevo mai giocato per un club così grande. Mi hanno sostenuto dal primo giorno, sia i tifosi che i compagni, il tecnico e tutto lo staff. Sono molto grato per questo, quando entro in campo sento tutto il loro supporto".