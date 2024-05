Il fondo americano Oaktree, pronto a prendere in mano l'Inter tra qualche giorno, ha affidato la comunicazione a Claudio Albanese, fino allo scorso 1° luglio direttore della comunicazione della Juventus. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport è stato per 13 anni il braccio destro di Andrea Agnelli. Albanese è stato coinvolto nella comunicazione bianconera sulla questione degli scudetti vinti, della Superlega e dei processi affrontati dal club negli ultimi anni.

"E' senior advisor di Fsg Global, società di pubbliche relazioni costituita nel 2021 e filiale del conglomerato britannico Wpp (che ha da anni tra i suoi clienti Oaktree), ma è sempre rimasto in contatto con Agnelli visto che ha curato la comunicazione per la Superlega dopo la sentenza della corte di giustizia europea dello scorso dicembre", il profilo della Rosea.