È Tajon Buchanan il giocatore scelto dall'Inter per inquadrare a DAZN l'imminente sfida con la Lazio che precederà la premiazione per la conquista dello scudetto: "Questo periodo è stato molto diverso da quello a cui ero abituato, cerco di crescere e migliorarmi ogni giorno. Sia staff che squadra mi hanno aiutato in questo ambientamento: settima scorsa sono riuscito a segnare e sono molto felice e orgoglioso. Spero di poter continuare a spingere ogni giorno e migliorarmi per poter sfruttare ogni opportunità per mostrare il mio valore"