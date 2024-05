Sono ore caldissime in casa Inter per il possibile cambio di proprietà. Sky Sport non ha dubbi: il club non è mai stato così vicino al passaggio di testimone da Suning a un altro fondo, nello specifico gli americani di Oaktree. La partita non è ancora chiusa, ma sono sempre più ridotte al lumicino le possibilità che Steven Zhang riesca a restituire al fondo Oaktree i 380 milioni di euro (interessi compresi) del prestito sottoscritto nel 2021.

Il magnate cinese spera di riuscire a ottenere una dilazione dell'accordo, ma il tempo stringe e Oaktree si sta già preparando a prendere il comando. Pur non rispondendo pubblicamente, il fondo resta fermo nella sua posizione di pretendere da Zhang il rispetto della scadenza. Oaktree ha comunque grande considerazione del management nerazzurro e nel caso di un subentro non ci sarebbe alcuna intenzione di mettere in atto rivoluzioni.