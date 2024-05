Il Secolo XIX sottolinea come, con l'eliminazione della Sampdoria per mano del Palermo nei playoff di Serie B, il club blucerchiato non dovrà onorare due obblighi di riscatto che sarebbero scattati in caso di ritorno nella massima serie: si tratta di Sebastiano Esposito e Daniele Ghilardi, che adesso torneranno rispettivamente all'Inter e all'Hellas Verona.