Francesco Acerbi ha vinto il ballottaggio con Stefan de Vrij e tornerà a guidare la linea difensiva a tre dell'Inter nel match di stasera contro la Lazio, sua ex squadra. Simone Inzaghi, dunque, schiera l'once de gala nella serata in cui alzerà la coppa dello scudetto nel cielo di San Siro: con il centrale italiano, quindi, Pavard e Bastoni davanti a Sommer, mentre in mezzo il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan ai cui lati corrono Darmian e Dimarco. In attacco, neanche a dirlo, la ThuLa. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

