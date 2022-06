Tuttosport risponde oggi a una serie di domane riguardo al futuro dell'Inter: perché serve l'attivo di bilancio, chi rischia di andare via, a che punto sono le trattative. Si parla anche di quello che sarà il duello tra i pali tra Handanovic e Onana. "E’ possibile che a inizio stagione parta titolare ancora il capitano, per permettere al camerunese ex Ajax di ambientarsi in Italia, ma poi arriverà l’avvicendamento", riporta il quotidiano.