Altro che Romelu Lukaku... L'Inter sembra aver felicemente voltato pagina e da Big Rom a Big Marcus il passo è stato praticamente immediato. "Thuram, dopo aver preso le misure prima della sosta contro la Fiorentina - gol, assist e rigore procurato - e aver segnato il suo primo gol con la nazionale francese, ieri nel primo tempo del derby ha letteralmente spazzato via il Milan" si legge su Tuttosport.

"Una prestazione gigantesca" che ha fatto la differenza: il francese "con il suo fisico e le sue accelerazioni negli spazi che il Milan ha concesso fin da subito", ha "umiliato più volte il povero Thiaw: lo ha saltato di forza nell’azione dell’1-0, lo ha fatto ammonire qualche minuto dopo e anche in occasione del 2-0, il francese ha puntato il tedesco, prima di trafiggere Maignan con un siluro a incrociare nel sette, facendo venire giù buona parte di San Siro".

Un gol, il suo, "che ai tifosi interisti più avanti con l’età ha ricordato uno simile di Rummenigge, di sinistro però, in un derby terminato 2-2 nella stagione ’84-85" e che ha regalato al figlio d'arte un momento magico che aveva avuto 7.615 giorni prima anche suo papà Lilian, allora difensore della Juventus". Il suo ultimo gol in Serie A, infatti, l’ex campione del Mondo e d’Europa lo realizzò il 10 novembre 2002 in un Juventus-Milan 2-1. Marcus allora aveva 5 anni. Rete che viene citata allo stesso Marcus nel post partita, appunto al quale l'attaccante nerazzurro ha replicato con tanto di sorriso sulle labbra: "Si ma lui quel gol non lo aveva fatto apposta, io sì".