Non ci sono grandissimi dubbi di formazione riguardo all'Inter che domani scenderà in campo all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Come ricorda Tuttosport, uno dei tanti cambi rispetto a Napoli sarà in porta, dove Samir Handanovic collezionerà la presenza numero 454 con l'Inter andando a -1 da Cordoba, ad oggi decimo nella classifica all-time della società.