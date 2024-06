Il Genoa non vuole svendere i propri gioielli. E così, come spiega Tuttosport, al di là dell'affare Martinez diventerà più complicato riuscire ad arrivare ad Albert Gudmundsson, qualora si dovesse creare lo spazio per un assalto.

Per Gudmundsson è stata rifiutata un'offerta a gennaio della Fiorentina di circa 15-20 milioni di euro, facendo sapere che ne servono molti di più. Oggi, tra l'altro, per l'islandese bisognerebbe superare anche la concorrenza della Roma e dei club sauditi che hanno mostrato interesse per il ragazzo.