Dopo l'incontro tra i dirigenti di Inter e Sassuolo per Davide Frattesi, nelle prossime ore la Juventus potrebbe tornare alla carica con un vertice sempre incentrato sul futuro del centrocampista. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui la Roma è interessata ma al momento più defilata, come il Napoli.

"L’Inter perderà Gagliardini e pensa a Frattesi, soprattutto se dovesse poi presentarsi una squadra interessata a Brozovic - si legge - Il croato non è in vendita, ma non è incedibile. Inzaghi il suo voto l’ha dato per Milinkovic-Savic ma, per rapporti fra dirigenze e costi, Marotta e Ausilio hanno messo in pole Frattesi che viene visto come perfetta mezzala in un centrocampo a tre con Barella e Calhanoglu in regia. Il prezzo chiesto dal Sassuolo spaventa meno rispetto all’estate 2022, anche perché l’Inter ha un paio di giocatori che interessano ai neroverdi, in primis l’attaccante Mulattieri. Il secondo nome è quello del centrocampista Fabbian, protagonista con 8 reti nella Reggina: lui verrebbe però dato solo in prestito".