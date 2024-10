Le due ottime prestazioni contro Belgio e Israele hanno riportato in auge l'entusiasmo attorno alla nazionale. Con particolari elogi per alcuni dei giocatori nerazzurri che hanno fatto parte delle due gare.

Su Tuttosport si legge di Federico Dimarco che ormai ha pochi rivali nel ruolo a livello internazionale, mischiando sicurezza e leggerezza. Una conferma è stata anche quella di Frattesi che, come riporta il quotidiano, all'Europeo ha faticato come tutti ma alla fine i gol li ha sempre segnati. Uno come Bastoni lascia tranquilli, in attesa dei "big" come Barella e Chiesa che però dovranno sgambettare per adeguarsi.