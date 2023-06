Sarà un'Inter di soli debuttanti nella finale di Champions League quella che sabato affronterà il Manchester City. Per contro, nei Citizens ci sono diversi giocatori che hanno perso quella di due anni fa e il terzo portiere Scott Carson che l'ha vinta col Liverpool nel 2005 (proprio all'Ataturk dove si giocherà quest'anno). "Comunque andrà a finire saranno in tanti a sollevare la prima Coppa Campioni della carriera - sottolinea Tuttosport -. Curioso visto che si affronteranno due squadre ricche di campioni che, però, hanno solo sfiorato il torneo internazionale più prestigioso per club".

In compenso ci sono due campioni del mondo come Martinez e Alvarez e tre campioni d'Europa quali Barella, Bastoni e Acerbi. Due interisti sono arrivati in semifinale perdendo, Onana e Dzeko. Nella finale del 2021 per il City c'erano invece Ederson, Walker, Stones, Dias, Bernardo Silva, Gundogan, Foden, Mahrez, De Bruyne, Aké, Laporte, Rodri e Carson. Gundogan ha peso anche quella del 2013 con il Borussia Dortmund, battuto dal Bayern Monaco. Segnò anche il gol del momentaneo vantaggio giallonero su rigore (finì 2-1).

A Colonia nel 2020 l'Inter ha invece perso una finale di Europa League due anni fa e c'erano già Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Lukaku e Lautaro. "Mkhitaryan, invece, ha vinto un’Europa League, con il Manchester United, e una Conference, un anno fa con la Roma", ricorda ancora il quotidiano.