Per rivedere la ThuLa serviranno un paio di settimane. Secondo Tuttosport, infatti, Marcus Thuram ci sarà regolarmente per Inter-Udinese, ma senza Lautaro Martinez al suo fianco. L'argentino ha un problema al bicipite femorale sinistro e oggi, al pari di Dumfries, svolgerà gli esami del caso.

Sia l'argentino che l'olandese avranno bisogno di un po' di tempo per recuperare e contro l'Udinese non ci sarà nemmeno lo squalificato Bastoni, mentre torneranno Dimarco, Darmian e Zalewski. Per Lautaro e Dumfries la speranza è riaverli per Bayern-Inter, andata dei quarti di Champions League dell'8 marzo in Germania. I due sono infatti da considerare fuori causa anche per il derby di Coppa Italia e sono in dubbio per Parma-Inter di tre giorni prima.

Come detto ci sarà invece Thuram, già contro l'Udinese. Al francese manca un gol in campionato dal 19 gennaio (Inter-Empoli), in compenso è già a 13 gol in A e 16 in stagione e per lui è il record in una singola annata (ne aveva fatti 16 anche al Borussia Moenchengladbach nel '22-'23).