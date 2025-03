La giornata di oggi sarà fondamentale per capire quali giocatori avrà a disposizione Simone Inzaghi nella prossima gara contro il Feyenoord. La risonanza magnetica prevista in data odierna dirà di più sul problema ai flessori della coscia destra che ha colpito Dimarco col Napoli. Dovesse restare fuori, l'unico esterno disponibile sarebbe Dumfries.

Il più vicino a tornare è Carlos Augusto, a cui in teoria servirà solo un'altra settimana di lavoro per smaltire il colpo patito da Kolo Muani con la Juventus. Non farà comunque in tempo per Rotterdam, dove dovrebbero giocare Pavard a destra e Dumfries a sinistra.

Nessun problema per Calhanoglu, che ci sarà e arrivano buone notizie anche per Sommer. Ha cominciato a lavorare col tutore per proteggere il pollice della mano destra e le prime sensazioni sono buone, ma si attendono i riscontri del lavoro in settimana. Potrebbe tornare col Feyenoord per il ritorno ma non è escluso possa farcela già contro il Monza.