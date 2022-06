Tra Kristjan Asllani e Ederson potrebbe arrivare solo un rinforzo. A meno che non ci siano uscite a sorpresa. Il punto della situazione lo fa oggi Tuttosport, che indica nei due giovani giocatori gli obiettivi del club nerazzurro, specificando che Mkhitaryan è già stato prenotato e che al momento sono in uscita Vecino a zero e Vidal con una buonuscita. Per ragioni economiche è difficile che l'Inter prenda sia il giocatore dell'Empoli che quello della Salernitana, a meno che non ci sia una cessione di Gagliardini (si sta interessando la Fiorentina). In uscita anche Sensi, già alla Sampdoria negli ultimi sei mesi.