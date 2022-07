Tra le piste emerse per il possibile addio di Edin Dzeko, qualora al bosniaco dovesse andare stretto il ruolo di vice Lukaku o se l'Inter dovesse premere per far spazio a Dybala, spunta anche quella del Monza. "Il bosniaco dove potrebbe andare? - si chiede oggi Tuttosport - Alla Juve, se servisse sempre un vice Vlahovic , ma occhio anche all'attivissimo Monza. Galliani, infatti, aveva acquistato Dzeko nel 2009 dal Wolfsburg per il Milan, ma poi Berlusconi chiuse il portafoglio. Adesso l'ad brianzolo è tornato a interessarsi: chissà che dopo 13 anni non possa finalmente consumarsi il matrimonio".