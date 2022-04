"Chiaramente quello che si gioca di più è il nerazzurro, non fosse altro perché il secondo posto rappresenterebbe un minus rispetto al precedessore Lukaku, trascinatore della squadra di Conte nella passata stagione - si legge - Ma se l’Inter dovesse vincere lo scudetto, beh allora Dzeko sarebbe uno dei grandi vincitori della stagione nerazzurra, una scommessa vinta dal club, che ha deciso di puntare su un 35enne reduce da un campionato piuttosto deludente a Roma e dato se non da tutti, da molti, sul viale del tramonto". A Dzeko, oggi, manca un gol per raddoppiare i 7 dello scorso campionato. Sono 13, salgono a 17 se si considerano tutte le competizioni.

Dall'altra parte Abraham ha dovuto combattere con chi sottolineava l'investimento da 40 milioni di euro. Finora ha segnato 24 gol in 44 partite stagionali. Lo scorso anno si era fermato a 6 in Premier e 12 in totale. L'inglese era assente il 4 dicembre scorso quando l'Inter vinse 3-0 all'Olimpico e non ha segnato nel confronto di Coppa Italia. Dzeko, al contrario, ha segnato una rete in entrambe le partite.