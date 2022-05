Domani Juventus-Lazio dovrebbe segnare l'addio allo stadio di casa per Paulo Dybala. Dopodiché mancherà solo un turno di campionato e poi si dovrà pensare al futuro. "L’Inter resta in pole nelle destinazioni dell’argentino, come conferma l’incontro tra l’ad Beppe Marotta e Jorge Antun , procuratore dell’attaccante, che viene considerato obiettivo primario pure da Zhang : per il giocatore sarebbe pronto un contratto di 4 anni a 6 milioni a stagione, quanto il club dà a Lautaro Martinez - scrive Tuttosport -. La Roma resta alla finestra, spettatrice interessata alle evoluzioni di mercato intorno alla Joya. E chissa che l’effetto Mourinho, che ha un debole per l’argentino, non possa prendere il sopravvento. Ma non dimentichiamo la Premier: in questi giorni Antun è in Inghilterra per ascoltare le proposte delle pretendenti. L’Arsenal sarebbe in cima alla lista nella corsa all’argentino, a patto però che centri il quarto posto a fine annata".