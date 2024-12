Tuttosport torna oggi sugli effetti dell'inchiesta "Doppia Curva" sui tesserati nerazzurri. La Figc, come noto, ha acquisito gli atti della vicenda per verificare i comportamenti dei tesserati di Inter e Milan.

Per quel che riguarda l'Inter si tratta di Javier Zanetti, Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. L'allenatore potrebbe subire una sanzione economica, mentre il vice-presidente non sembra rischiare alcunché. Il regista turco, invece, rischia fino a tre giornate di squalifica per l'incontro con Marco Ferdico, pur sconsigliato dalla società.