In casa Inter continua la ricerca del difensore dopo il mancato arrivo di Juan Cabal, che secondo quanto riferito da Tuttosport sarebbe stato mollato dai nerazzurri per seguire un'altra pista. Si cerca - senza fretta - un profilo alla Yann Bisseck, ovvero giovane, futuribile e con un ingaggio abbordabile. In lista ci sono sempre Kiwior dell’Arsenal (che il Bologna vorrebbe inserire nell’affare Calafiori) e Vásquez del Genoa. Non si deve però escludere il colpo a sorpresa, proprio come fu per il tedesco ex Aarhus. Alex Perez ieri ha firmato e verrà ora valutato in ritiro da Simone Inzaghi.

Da depennare invece dalla lista dei possibili arrivi l’ex Pirola, acquistato per tre milioni dall’Olympiacos. Chiosa finale su Tanner Tessmann: l’Everton insiste per il prestito, ma prima vanno messi a posto tutti i tasselli con il giocatore.