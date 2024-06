Il Napoli continua a chiedere 20 milioni di euro per Giovanni Di Lorenzo e se proprio dovesse cederlo preferirebbe mandarlo all'estero. Antonio Conte, però, proverà a convincerlo a restare. Sono queste le novità proposte sulla vicenda da Tuttosport. Non ci sono riscontri riguardo alla Roma, così come da Aston Villa e Atletico Madrid sono arrivati solo sondaggi.

Le vere pretendenti sono Juventus e Inter, nel caso dei nerazzurri solo in caso di partenza di Dumfries, il cui rinnovo è in alto mare. A Torino hanno invece già fatto un passo avanti, perché Giuntoli stravede per Di Lorenzo. I bianconeri offrono la stessa cifra percepita a Napoli (3,5 milioni annui) e anche la medesima durata contrattuale (2028).