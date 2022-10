Barcellona-Inter sarà una gara particolare soprattutto per André Onana. Ha giocato da titolare già la partita di andata, risultando determinante in alcuni interventi. Farà lo stesso al Camp Nou, dove in passato ha addirittura dormito, "in alcune stanze riservate ai più giovani" come racconta Tuttosport. "Cadet A”, “Cadet B”, poi le fondamentali esperienze nell’educazione e nella formazione di Onana con Vistalegre (squadra di Castelldefels) e Cornella (club di prima divisione catalana) che precedono il ritorno alla Primavera del Barcellona - si legge - Qui parata dopo parata - e seduta dopo seduta - il talento e le abilità di Onana emergono prepotentemente. Non era insolito infatti ammirare durante gli allenamenti quel caparbio ragazzone difendere alla grande i pali della propria porta contro mostri sacri dell’élite locale come Messi, Iniesta o quel Xavi che domani siederà proprio sulla panchina del Barca".