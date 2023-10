Juan Cuadrado è di nuovo fermo ai box. "Fortunatamente per l’esterno non esiste per il momento la possibilità di finire sotto i ferri, cioè non sussiste l’ipotesi di dover intervenire chirurgicamente per risolvere il problema - si legge su Tuttosport -. Dumfries, reduce da due presenze con la propria Nazionale non potrà tirare più di tanto il fiato, per un discorso che potrebbe intaccare anche Darmian o Pavard. Ma c’è di più: la carta Cuadrado, perfetta da giocare a partita in corso, con quel quid di tecnica in più per sparigliare il gioco, dovrà necessariamente restare nel mazzo".