"Ora che la LuLa potrebbe riformarsi, ecco che potrebbe mettersi di traverso chi la LuLa l’ha plasmata sul campo". È l'incipit del pezzo presente oggi sulle pagine di Tuttosport per raccontare l'interesse di Antonio Conte per Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano, l'attaccante è entrato nel mirino del Tottenham (e piace anche all'Atletico Madrid): gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra monstre fra gli 80 e i 90 milioni di euro. "Una somma che potrebbe far tremare le gambe ai dirigenti nerazzurri impegnati, come noto, in un’estate in cui dovranno ancora fare i conti con il bilancino e chiudere il saldo del mercato con un attivo di 60 milioni. Lautaro, però, da giorni è stato dichiarato incedibile. Dal club, che lo ritiene il volto della squadra nerazzurra, ma anche dallo stesso Simone Inzaghi, che ha chiesto di non inserirlo nella lista dei big cedibili. Ma soprattutto, chi non vuole lasciare l’Inter è lo stesso giocatore", precisa il quotidiano.