Sono tre i portieri nella short list del Chelsea per rafforzare il reparto portieri. Uno è André Onana dell'Inter, come noto, ma ci sono anche Maignan (il Milan per ora ha detto di no) e Sanchez del Brighton. Ne scrive oggi Tuttosport specificando che nell'incontro con il club londinese si parlerà anche di un possibile prestito di Koulibaly con una formula simile a quella pattuita per Lukaku, quindi con parte dell'ingaggio pagato dai Blues. Attenzione anche a due vecchie idee come Chalobah e Loftus-Cheek e a una vecchia idea dei londinesi, Dumfries, che per ora è ancora in seconda linea.

Per Onana, in ogni caso, la valutazione è di 60 milioni di euro, eventualmente anche con una serie di contropartite. Mamardashvili, Vicario e Sommer i possibili successori.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!