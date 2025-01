La gara di domani sera tra Inter e Bologna sarà un test importante per Santiago Castro contro una delle società che lo stanno seguendo da vicino. Vent'anni, ha come riferimenti Lautaro Martinez e prima ancora Carlos Tevez, come riporta oggi Tuttosport. Ne incarna anche la tipologia di attaccante, non un corazziere, ma un giocatore di tecnica, arrivato finora a quattro gol e quattro assist in stagione.

Si è un po' fermato nelle ultime settimane, ha sbagliato un rigore a Torino e siglato una sfortunata autorete contro il Verona. Non sembra ancora pronto per l'Inter, ma è in crescita ed è difficile dire dove possa arrivare.