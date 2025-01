Tajon Buchanan non è ancora riuscito a sfondare nell'Inter. Da qui, come segnala oggi Tuttosport, le riflessioni riguardo una sua possibile cessione in prestito. Il trasferimento ci sarà, secondo il quotidiano. Ci sono quattro club al momento in lizza: Villarreal, Torino, Galatasaray e Monza.

Il giocatore, si legge ancora, non verrà sostituito. Il che significa che Correa entrerà al suo posto in lista Uefa, diventando un'opzione in più per le gare ad eliminazione diretta in Champions League.