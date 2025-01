Tajon Buchanan potrebbe lasciare l'Inter nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club nerazzurro starebbe valutando la possibilità di una cessione in prestito per farlo crescere altrove. Non è escluso che possa andare alla Roma, visto che Claudio Ranieri ne apprezza le doti. In questo modo il canadese potrebbe mettere minuti nelle gambe dopo un avvio di stagione caratterizzato peraltro da un lungo infortunio.

Dovesse andare davvero via, l'esterno lascerebbe libero un posto per la lista Champions che verrebbe coperto da Correa, rimasto finora fuori dai nomi consegnati all'Uefa.