C'è un posto nel Nord Italia dove si tiferà quasi più Manchester City che non Inter. "Sabato sera nella città della Leonessa, calcisticamente ferita dalla rovinosa retrocessione in serie C, si tiferà senza se e senza me per la squadra di Pep Guardiola", scrive Tuttosport riferendosi a Brescia."Il catalano ha mantenuto un legame fortissimo con una città che gli offrì un contratto dopo essere stato epurato da capitano del Barcellona, quando non è che avesse un grande mercato. Brescia l’ha accolto, coccolato, difeso e aspettato anche quando venne squalificato per doping (nandrolone) per quattro mesi. Guardiola, che ha sempre professato la sua innocenza per quell’episodio, non ha dimenticato affatto quel periodo".

Nei suoi momenti di svago, in vacanza, Guardiola si rifugia anche a Brescia in un paio di ristoranti cittadini, ma anche sul Lago di Garda, a Salò. "Gli avventori del locale sanno che non è raro incontrarlo così come i bresciani, che ormai hanno fatto l’abitudine a vederlo per le vie del centro. Dove è quasi certo tornerà anche dopo la finale di Champions League", scrive ancora il quotidiano.