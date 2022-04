Si fa sempre più strada negli ambienti del Torino la possibilità che Gleison Bremer lasci i granata a un prezzo (25 milioni) più basso della vera valutazione. L'accordo sottoscritto tra il club e il difensore per rinnovare fino al 2024 prevede che il centrale lasci davanti a un'offerta gradita, di cui è già stato stabilito l'importo minimo con una clausola rescissoria. Una mossa fatta per scongiurare un Belotti-bis. "La candidata prima ad assicurarselo rimane l’Inter - si legge su Tuttosport -: Marotta spera di realizzare uno dei colpi della vita assicurandoselo per 25 milioni. Da qui le parole di Cairo, per lanciare un’asta pubblica sperando di incassare di più, al netto dei desideri del brasiliano che potrebbero anche complicare una trattativa qualora l’Inter, per dire, offrisse 25 milioni e un altro club, meno gradito al difensore, una cifra più alta".