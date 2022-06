La trattativa tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova va avanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei discorsi potrebbe entrare Cesare Casadei ma anche un altro canterano in prestito, di cui non viene specificato il nome. "I club stanno lavorando per trovare un accordo sulla valutazione del cartellino dopo aver convenuto che l’operazione sarà a titolo definitivo - si legge -. Il Cagliari valuta 10 milioni il giocatore, l’Inter gioca al ribasso (8) ma si corre verso l’accordo complice l’inserimento di bonus".