Assenza sempre pesante quella di Alessandro Bastoni, da qualche tempo costretto a qualche acciacco che lo ha costretto a disertare alcuni importanti appuntamenti stagionali, tra cui il Napoli e le ultime tre gare. Un'assenza che, al netto dell'ottima alternativa Federico Dimarco, anche con l'Empoli rivelatosi risorsa importantissima, non lascia mai tranquilli e di cui si farebbe volentieri a meno. Per la finale di Coppa Italia, ormai dietro l'angolo, contro la Juventus, in programma per mercoledì prossimo, Simone Inzaghi confida di ritrovare l'ex atalantino. "L'azzurro - sottolinea Tuttosport - fuori dalla vigilia dal 27 aprile per il risentimento al soleo sinistro, ieri ha lavorato sul campo a buon ritmo e oggi, se non ci saranno controindicazioni, inizierà a svolgere una parte dell'allenamento col gruppo. Con la partita in programma mercoledì, c'è il tempo per recuperarlo".