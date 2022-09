Nicolò Barella sarà regolarmente in campo a Udine. Solo una botta, per l'azzurro, contro il Viktoria Plzen. Come riporta Tuttosport, oltre al centrocampista azzurro è certa la presenza di Martinez dal 1', dopo la panchina in Champions League. Al suo fianco ci sarà Dzeko, un gol e un assist nell'ultima apparizione europea.