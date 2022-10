Un’ecatombe sportiva, economica e istituzionale. La situazione in Champions League è per il Barcellona un mezzo disastro: come spiega Tuttosport, i catalani avevano inserito nelle previsioni di budget l'approdo ai quarti del torneo come obiettivo minimo. Quei venti milioni di euro potranno essere recuperati, in caso di eliminazione, solo vincendo l'Europa League.