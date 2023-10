Sembra oggi complicato un ritorno a Milano di Steven Zhang in occasione dell'assemblea soci che si terrà il prossimo 26 ottobre. Il presidente dell'Inter, scrive Tuttosport, era atteso in città già per il 5 settembre per annunciare il rinnovo di Inzaghi fino al 2025. Non è arrivato e tuttora sta facendo spola tra Cina e Giappone per gli affari di famiglia.

"Al momento risulta complicato pensare che Zhang la prossima settimana possa tornare a Milano per presenziare all’assemblea dei soci dell’Inter in programma giovedì 26 nella quale verrà approvato il bilancio ’22-23 - si legge -. È probabile che il presidente sia quindi collegato via video e in quell’occasione è possibile che gli azionisti del club, oltre ai media, interroghino Zhang sul futuro dell’Inter considerando l’avvicinarsi della scadenza del prestito di Oaktree".