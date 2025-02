Sembra la volta giusta, quella di oggi, per rivedere in campo dal 1' Francesco Acerbi. Se ne parla anche su Tuttosport, secondo cui il centrale era stato provato anche prima della recente gara del Franchi. Ora però sembra davvero la sua occasione e il suo impiego darà anche un po' di respiro a De Vrij.

La scelta verrà confermata o meno nella rifinitura odierna. Il ritorno di "Ace" potrebbe dare nuova energia e leadership a un reparto apparso in difficoltà al Franchi. In questo senso l'azzurro sembra l'uomo giusto per imbrigliare Kean.

Andrà invece in panchina Dimarco, dopo l'influenza degli ultimi giorni. Al suo posto Carlos Augusto, con Zalewski arma a gara in corso. Darmian a destra, mentre in mezzo Zielinski insidia Mkhitaryan.