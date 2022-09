Viktor Orban forse sarà in tribuna per assistere alla sfida di Nations League contro l'Italia, ma per la sua Ungheria ha in mente un piano che riguarda anche il nostro calcio. Secondo Repubblica, infatti, da qualche settimana sui computer dei dirigenti della Lega Serie A circola una proposta: giocare la Supercoppa Italiana a Budapest. "Per farlo, l'Ungheria di Orbán ha messo sul piatto 8 milioni a stagione - racconta il giornale -. Una soluzione che non dispiace alle squadre - complica l'organizzazione meno di un match in Medio Oriente - e ai tifosi. Una parte politica in Italia - compreso il presidente della Lega Serie A, Casini - è fortemente contraria. Ma le elezioni possono cambiare lo scenario".