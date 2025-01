Mentre l'Inter viaggiava verso Lecce, al Maradona il Napoli dettava indirettamente ai nerazzurri una condizione alla quale dovranno sottostare: vincere per obbligo più che per opportunità di mettere pressione alla capolista. Certo è che "comunque fosse andata al Maradona, Simone Inzaghi sa che la sua Inter, ancora senza Calhanoglu, Acerbi e Correa non convocati (mentre si rivede Bisseck) è condannata a vincere - sentenzia la Repubblica -. E punta ancora su Lautaro-Thuram".

Inzaghi riproporrà buona parte dei volti schierati a Praga, con la differenza che al Via del Mare tornerà, dopo tre mesi, titolare Davide Frattesi. L'ultima volta fu ad Empoli e da allora, il centrocampista romano è stato in campo dal 1' soltanto tre volte tra Champions e Coppa Italia, "che non sempre hanno dato l'impressione di una crescita" - si legge ancora sul quotidiano romano che fa il punto della situazione sul futuro dell'ex Sassuolo: "A una settimana dalla chiusura del mercato la sua partenza è sempre meno probabile, ma certo non da escludere. Quel che è certo è che undici mesi fa la trasferta di Lecce fu, nel suo piccolo, simbolica nel cammino scudetto" con un Frattesi protagonista che segnò il secondo di quattro gol che mettevano nero su bianco l'importanza delle rotazioni di Simone Inzaghi che oggi più di allora ha davvero bisogno dell'apporto di tutti i suoi giocatori.