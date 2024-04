L'edizione di lunedì 29 aprile di Tuttosport dedica la propria prima pagina alla grande festa dell'Inter ma non risparmiando una critica nei confronti del Torino per l'atteggiamento col quale ha affrontato la gara di ieri: "Delirio Inter. Doppietta di Calhanoglu, poi si scatena la festa da San Siro al Duomo. Quasi 400mila persone per le vie della città. Caso Dumfries, che raccoglie uno striscione dove tiene al guinzaglio Theo Hernandez".

Sui granata, il quotidiano torinese aggiunge: "Toro ridotto a comparsa. Dopo l'inchino agli interisti, nemmeno l'ingiusto rosso a Tameze giustifica la rinuncia granata a ogni velleità".